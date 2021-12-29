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29.12.2021 (08:30)

Северный флот продолжит взаимодействие с Норвегией в области спасения на море

Северный флот продолжит взаимодействие с норвежскими моряками по тематике поиска и спасения людей на море и ликвидации последствий техногенных аварий. В 2022-м году североморцы планируют принять участие в традиционных международных спасательных учениях «Баренц», которые проводятся ежегодно на границе между двумя странами в Баренцевом море.

Учения проходят в рамках Российско-Норвежских соглашений о сотрудничестве при поиске пропавших без вести и спасании терпящих бедствие людей, а также о сотрудничестве в борьбе с загрязнением нефтью в Баренцевом море, заключённых в 1995 году. В них принимают участие военные и гражданские спасатели обеих стран.

От Северного флота в учении традиционно задействованы до двух спасательных судов, а также вертолёты и самолёты объединения ВВС и ПВО, оборудованные для поиска и спасения людей на море.

Главными целями учения являются отработка совместных действий при поиске и спасании на море, а также улучшение международного взаимодействия и координации действий в случае морских происшествий в Баренцевом море.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Спасение
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