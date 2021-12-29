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29.12.2021 (08:00)

Более 300 военнослужащих молодого пополнения казачьего соединения ЮВО приняли Военную присягу в Ставропольском крае

В отдельном мотострелковом казачьем соединении 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Ставропольском крае, состоялась торжественная церемония принятия призывниками Военной присяги.

К присяге были приведены более 300 военнослужащих молодого пополнения осеннего призыва.

На торжественные мероприятия приехали родственники военнослужащих, общественные деятели, ветераны Вооруженных Сил РФ, юнармейцы. Они пожелали призывникам удачи в службе, рассказали поучительные истории. В свою очередь, командиры воинских частей провели экскурсии для родителей военнослужащих и юнармейцев, ответили на все интересующие вопросы.

Новобранцы будут проходить службу в течение года в мотострелковых, артиллерийских, инженерных и других подразделениях соединения армии ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву
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