29.12.2021 (08:00)
Более 300 военнослужащих молодого пополнения казачьего соединения ЮВО приняли Военную присягу в Ставропольском крае
В отдельном мотострелковом казачьем соединении 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Ставропольском крае, состоялась торжественная церемония принятия призывниками Военной присяги.
К присяге были приведены более 300 военнослужащих молодого пополнения осеннего призыва.
На торжественные мероприятия приехали родственники военнослужащих, общественные деятели, ветераны Вооруженных Сил РФ, юнармейцы. Они пожелали призывникам удачи в службе, рассказали поучительные истории. В свою очередь, командиры воинских частей провели экскурсии для родителей военнослужащих и юнармейцев, ответили на все интересующие вопросы.
Новобранцы будут проходить службу в течение года в мотострелковых, артиллерийских, инженерных и других подразделениях соединения армии ЮВО.