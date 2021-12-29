29.12.2021 (06:45)

Более 600 пациентов с COVID-19 прошли лечение в многофункциональном медицинском центре ЮВО в Волгограде

Медицинские специалисты Южного военного округа (ЮВО) многофункционального медицинского центра на базе ФГБУ «413 военный госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации в Волгограде с начала 2021 года приняли на лечение и консультацию более 600 человек с COVID-19.

Для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 применяются современные медицинские аппараты, в том числе рентгеновское оборудование, компьютерные томографы, аппараты УЗИ и ИВЛ. В многофункциональном центре установлены и введены в эксплуатацию более тысячи аппаратов, приборов и другого медицинского специального оборудования.

Многофункциональный медицинский центр МО РФ в Волгограде является одним из самых современных и высокотехнологичных медучреждений на территории области. Медики могут осуществлять лечение не только инфекционных заболеваний, но и любой терапевтической патологии. Помещения центра и палаты пациентов оснащены самым современным оборудованием.

В настоящее время динамика поступления больных COVID-19 в отделения МФМЦ военного госпиталя значительно снизилась, что позволило приступить к оказанию медицинской помощи пациентам с иными вирусными заболеваниями. Медцентр продолжает оказывать медицинские услуги в плановом порядке в соответствии со своим многопрофильным предназначением.

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