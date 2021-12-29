29.12.2021 (06:30)

Российские военнослужащие в Таджикистане поздравили детей сослуживцев музыкальным подарком

Оркестр российской военной базы в Таджикистане поздравил детей военнослужащих с наступающим Новым 2022 годом, исполнив всем известные мелодии из советских мультфильмов и современных кинолент в детских садах и школах.

Для создания новогоднего настроения военные музыканты прибыли в дошкольные учреждения военных городков Душанбе и Бохтар. На детских площадках во время прогулки детей военнослужащие исполнили такие мелодии как «Песня зайца и волка на карнавале», «В лесу родилась елочка», «Песенка крокодила Гены», «Песенка Чебурашки» и другие.

Для поздравления детей, обучающихся в школах Минобороны России, военнослужащие на школьном дворе во время большой перемены сыграли мелодии из современных кинолент. Благодарность за необычное и веселое поздравление дети, которые слушали концерт из окон школ, выразили бурными аплодисментами и просьбами сыграть на бис.

Всего в преддверии Нового года военным оркестром было поздравлено более 1 тыс. детей российских военнослужащих двух детских садов и двух школ, расположенных на территории Таджикистана.

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