29.12.2021 (05:00)

Командование Острогожского учебного центра автобронетанковой службы совместно с юнармейцами Воронежской области поздравили детей-сирот с наступающим Новым 2022 годом

Командование Учебного центра по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Министерства обороны Российской Федерации совместно с юнармейцами Воронежской области поздравили детей социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Росток» с наступающим Новым 2022 годом.

Для дошколят был организован интерактивный спектакль на военно-патриотическую тематику, конкурсы, песни, танцевальная программа и спортивная эстафета, а также мастер-класс по военно-прикладному мастерству от военнослужащих и юнармейцев Острогожского отделения «Юнармии».

По завершению праздничной программы перед детьми-сиротами выступили офицеры Острогожского учебного центра автобронетанковой службы, которые пожелали ребятам крепкого здоровья, благополучия, успехов в учёбе и дружбе, а также быть образцом для подражания и всегда крепко любить свою Родину.

В завершении праздничного мероприятия командование части вручило детям различные подарки: мягкие игрушки, книжки, сладости и большой телевизор.

Всего юнармейцы и военнослужащие поздравили около 30 детей-сирот и сотрудников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Росток».

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