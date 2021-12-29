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29.12.2021 (05:30)

В Западном военном округе доля современного вооружения превысила 72%

В 2021-м году в войска Западного военного округа (ЗВО) поступило 1,4 тысячи единиц современного вооружения и военной техники.

Таким образом, доля современных образцов всех видов вооружения и военной техники по сухопутной, морской и авиационной составляющей доведена до 72%, а по некоторым образцам – до 100%.

Самой современной техникой в войсках округа оснащены подразделения связи, армия ВВС и ПВО, а также подразделения специального назначения. В них доля новейшего и современного вооружения приблизилась к 100%.

Среди основных видов вооружения и военной техники, поступившей в 2021-м году танки Т-80БВМ, Т-72Б3М, БТР-82АМ, самоходные артиллерийские установки Мста-СМ2, техника РХБ защиты, многоцелевые автомобили бронированные, а также комплексы спутниковой и радиосвязи.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Перевооружение
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