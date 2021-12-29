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29.12.2021 (07:30)

Специалисты МТО Ельнинской дивизии общевойсковой армии ЗВО развернули комплекс зимнего тылового и технического обеспечение в Смоленской области

Специалисты материально-технического обеспечения Ельнинской мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа развернули комплекс зимнего тылового и технического обеспечения на войсковом полигоне в Смоленской области.

Специалисты МТО развернули отапливаемый палаточный лагерь на 400 человек, снабженный пунктами приёма пищи и блочно-модульными кухнями КПБМ-150, местами бытового обслуживания, полевыми банями БПО-32, парками военной техники, складами горюче-смазочных материалов, боеприпасов и утеплённым медицинским пунктом, обеспечив сохранение здоровья военнослужащих в условиях низких температур.

Во время полевых выходов военнослужащих Ельнинской мотострелковой дивизии специалисты МТО будут регулярно обеспечивать войска горячим питаниям, организовывать пункты массовой заправки и обслуживания военной техники, а также подвозить боеприпасы и объекты учебно-материальной базы.

           

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Материально-техническое обеспечение (МТО)
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