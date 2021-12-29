29.12.2021 (06:00)

Более 2500 мероприятий боевой подготовки и 51 мероприятие международного военного сотрудничества проведено в Воздушно-десантных войсках в 2021 году

В 2021 году интенсивность боевой подготовки Воздушно-десантных войск была насыщенной и напряженной.

Всего в 2021 году проведено более 2500 мероприятий боевой подготовки и 51 мероприятие международного военного сотрудничества различного масштаба, главным из которых стало участие в совместном стратегическом учении «Запад-2021».

В ходе проведенного учения из самолетов военно-транспортной авиации на шесть площадок приземления, в том числе в Республике Беларусь, днем и ночью, было десантировано более 1800 военнослужащих и 124 единицы техники и грузов.

Впервые в Рязанской области на площадку приземления «Житово» была осуществлена выброска батальона Тульской дивизии на современных боевых машинах десанта БМД-4М с применением современных средств десантирования.

В рамках стратегического учения проведено первое в истории успешное десантирование парашютным способом медицинского отряда Ивановской воздушно-десантной дивизии в полном составе с медицинским персоналом и оборудованием.

По результатам выполненных мероприятий, органы управления и привлекаемые соединения с поставленными задачами справились и оценены на «хорошо».

В городе Псков и в Крыму были сформированы два десантно­штурмовых полка в составе десантно-штурмовых дивизий, которые усилили наш боевой потенциал на Западе и на Юге.

По плану международного военного сотрудничества проведено 51 мероприятие международной деятельности. Особое внимание уделялось развитию военного сотрудничества с государствами - членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Военнослужащие Воздушно-десантных войск приняли участие в 7 совместных учениях, основные из которых «Славянское братство» на территории Российской Федерации, «Взаимодействие-2021» на территории Республики Таджикистан и «Защитники дружбы» на территории Арабской Республики Египет.

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