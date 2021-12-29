29.12.2021 (04:30)

Военнослужащие ЮВО в Армении отпраздновали юбилей образования соединения

Военнослужащие военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении отпраздновали 80-ю годовщину со дня образования соединения.

В культурно-досуговом центре базы для военнослужащих соединения, членов их семей, гражданского персонала и гостей с концертной программой выступили художественные и творческие коллективы Армении, воинской части и средней образовательной школы Министерства обороны России в г. Гюмри.

Артисты исполнили военно-патриотические и эстрадные песни советского периода и современного репертуара, выступили с национальным танцем Армении, русскими плясками и номерами современной хореографии.

Завершилось праздничное мероприятие вручением отличившимся в 2021 учебном году военнослужащим соединения медалей, грамот, благодарственных писем и подарков. Для гостей праздника командование соединения организовало экскурсию по военно-патриотическим паркам на мемориальных комплексах «Воинской Славы», посещение музея российской военной базы.

В торжественных мероприятиях приняли участие командование соединения ЮВО, представители силовых структур и дипломатического корпуса двух стран, администрации, общественных организаций, ветераны, юнармейцы, военнослужащие и члены их семей.

Справочно:

29 декабря 1941 года в окрестностях села Ачит Свердловской области было начато формирование 1415-го стрелкового полка 435-го стрелковой дивизии, правопреемницей которого стала 102 военная база. За годы Великой Отечественной войны полк с боями прошел более 5000 километров, освободив свыше 170 населённых пунктов. Более 2000 офицеров и солдат дивизии были награждены орденами и медалями.

22 октября 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение задания командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками при освобождении города Витебск, полк был награждён орденом Александра Невского.

В январе 1946 года соединение передислоцировано в город Ленинакан Армянской ССР (ныне г. Гюмри Республики Армения). 26 мая 1957 года полк был передислоцирован в город Ленинакан Армянской ССР (ныне г. Гюмри Республики Армения).

С 1 июля 2001 года соединение вошло в состав Объединенной Группировки войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Армения. С 1 августа 2009 года полк был переформирован в 73 отдельную мотострелковую бригаду, а в связи с организационно-штатными мероприятиями в мае 2010 года был переименован в 102 ордена Александра Невского военную базу. 14 ноября 2009 года российской военной базе было вручено Боевое Знамя нового образца.

В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Протокол предусматривает также расширение сферы ее географической и стратегической ответственности.

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