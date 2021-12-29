29.12.2021 (02:30)

Более 300 упражнений по новой армейской дисциплине состоялось в войсках ВВО в Забайкалье в 2021 году

Более 300 упражнений по армейской тактической стрельбе состоялось в соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, в 2021 году.

Новая дисциплина включает в себя перемещения, стрельбу из различных видов оружия в движении из неудобного положения, использование укрытий и скоростную перезарядку оружия. При этом отсутствие шаблонности помогает военнослужащему лучше подготовиться к выполнению задач в учебно-боевой обстановке, позволяет реально оценить уровень мастерства владением оружием в сложной и незнакомой ситуации всех категорий военнослужащих.

Внедрением нового элемента боевой подготовки в воинских частях занимаются офицеры, прошедшие специальную подготовку. Отработка упражнений армейской тактической стрельбы проводится в составе занятий по огневой подготовке на специально оборудованных учебных местах общевойсковых полигонов Борзя-Новая, Песчанка, Красный Яр и Дровяная.

Занятия по армейской тактической стрельбе проводятся с привлечением военнослужащих мотострелковых, разведывательных подразделений, групп специального назначения. При этом применяются новые виды стрелкового оружия, в частности автоматы АК-12.



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