29.12.2021 (02:00)

Военнослужащие общевойсковой армии ВВО в Республике Бурятия подготовили свыше 2 тысяч новогодних подарков для юнармейцев

Для детей от командования объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, заготовлены сладкие подарки и сувениры с военным уклоном.

Все объекты на территории соединений и воинских частей уже украшены праздничным убранством, установлены новогодние елки, подготовлены сценарии новогодних вечеров и для членов семей военнослужащих старшего возраста.

Распорядок дня в новогоднюю ночь будет изменен, военнослужащие смогут посмотреть новогодние телевизионные программы, отбой будет произведен в 1:00. Всего за время новогодних праздников запланировано более 100 различных праздничных мероприятий в соединениях и воинских частях общевойскового объединения ВВО.

В первые дни нового года для военнослужащих запланированы культурно-досуговые и спортивные мероприятия, которые будут проводиться под руководством заместителей командиров по работе с личным составом и спортивных инструкторов.

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