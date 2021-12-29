29.12.2021 (01:30)

Завершилась ревакцинация строителей БАМа в Амурской области

Этап плановой ревакцинация военнослужащих железнодорожных соединений Восточного военного округа (ВВО), участвующих в реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ) завершен. Повторная прививка ставилась отечественным двухкомпонентным препаратом «Спутник-V».

Мероприятие проводилось в специализированных мобильных медицинских пунктах на территории блочно-модульных городков (БМГ), где проживают военнослужащие.

Перед проведением ревакцинации с личным составом проводился медицинский осмотр врачами на предмет отсутствия противопоказаний, также проводилось экспресс-тестирование на наличие в организме антител к COVID-19.

Повторная вакцинация всех категорий личного состава ВВО, участвующих в строительстве БАМа, проводится один раз в шесть месяцев. Для этого командованием округа разработан специальный график. Процедуры организованы в целях профилактики коронавирусной инфекции и формировании коллективного иммунитета. Ревакцинация прошла в полном соответствии с планом работы без происшествий или осложнений.

В общей сложности в работах по реконструкции Байкало-Амурской магистрали Восточного военного округа привлечено свыше 500 военнослужащих.

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