Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.12.2021 (01:15)

В общевойсковое объединение ВВО в Приморье в текущем году поступили новые бронетранспортеры и специальные автомобили

В 2021 году в общевойсковое объединение Восточного военного округа (ВВО), дислоцируемое в Приморском крае, поступили новые бронетранспортеры БТР-82АМ, тяжелые механизированные мосты ТММ-3М2, защищенные автомобили КамАЗ – 63969 «Тайфун 6x6», специальные машины ГАЗ-2330 "Тигр", а также боевые машины пехоты БМП-2М и другая современная техника.

Справочно: Приморская общевойсковая армия ВВО дислоцирована на территории Приморского и Хабаровского края. В составе объединения находятся мотострелковые, танковые, зенитно ракетные, артиллерийские, инженерные подразделения, соединения связи РХБ защиты и др.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Расчеты БпЛА «Орлан-10» ВВО провели поиск и обнаружение замаскиро-ванных целей в лесистой местности Забайкалья
Около 1,5 тысячи военнослужащих ВВО обучаются индивидуальным прие-мам эффективной стрельбы в Забайкалье
Военнослужащие мотострелкового соединения ВВО отразили атаку условного противника в Приморском крае
Универсальный комплексный тренажер стрелков-зенитчиков ПЗРК «Конус» принят на вооружение соединения ВВО в Забайкалье

Метки:
Восточный военный округ , Перевооружение
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false