29.12.2021 (01:15)

В общевойсковое объединение ВВО в Приморье в текущем году поступили новые бронетранспортеры и специальные автомобили

В 2021 году в общевойсковое объединение Восточного военного округа (ВВО), дислоцируемое в Приморском крае, поступили новые бронетранспортеры БТР-82АМ, тяжелые механизированные мосты ТММ-3М2, защищенные автомобили КамАЗ – 63969 «Тайфун 6x6», специальные машины ГАЗ-2330 "Тигр", а также боевые машины пехоты БМП-2М и другая современная техника.

Справочно: Приморская общевойсковая армия ВВО дислоцирована на территории Приморского и Хабаровского края. В составе объединения находятся мотострелковые, танковые, зенитно ракетные, артиллерийские, инженерные подразделения, соединения связи РХБ защиты и др.

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