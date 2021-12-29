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29.12.2021 (00:30)

В воинских гарнизонах Тихоокеанского флота проведены комплексные тренировки по антитеррору

В преддверии новогодних праздников в воинских гарнизонах Тихоокеанского флота (ТОФ) проведены комплексные тренировки по антитеррору.

В ходе тренировок военнослужащие отработали различные сценарии отражения нападений на воинские части флота и военные объекты центрального подчинения. Особое внимание было уделено проверки бдительности дежурных служб и нарядов при осуществлении пропускного режима и осмотре территории объектов на отсутствие подозрительных предметов.

Кроме дежурных подразделений антитеррора к тренировкам были привлечены специалисты радиоэлектронной борьбы, инженерно-сапёрных подразделений и связи.

Для максимального приближения обстановки на тренировках к боевой активно применялись холостые боеприпасы и другие средства имитации.

Всего в тренировках приняло участие более 1 тысячи военнослужащих и было задействовано около 50 единиц техники, в том числе современные бронетранспортеры БТР-82А и специальный автомобиль групп разминирования на базе УАЗ-2363, поступивший на вооружение несколько месяцев назад.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Антитеррор
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