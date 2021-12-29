29.12.2021 (03:00)

Воздушно-космические силы приняли участие в акции «Елка желаний»

Главное командование Воздушно-космических сил приняло участие в благотворительной акции «Елка желаний», исполнив желание 9-летнего Павла Кажаева из г. Лебедянь, Липецкой области, мечтающего стать военным лётчиком.

Павел вместе с мамой посетил в Липецке Государственный центр подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний, где ознакомился с историко-мемориальным залом авиацентра, классами подготовки летного состава, а также совершил полет с летчиком-инструктором на тренажере самолета Су-34, и выполнил фигуры простого и сложного пилотажа.

После этого Павел Кажаев посетил аэродром Липецкого авиацентра, где впервые увидел боевые самолеты Су-27, Су-30см, Су-34, Су-25см и другие. Военные летчики рассказали ему об особенностях профессии военного летчика и эксплуатации современных авиационных комплексов.

В завершении мероприятия начальник Липецкого авиацентра генерал-лейтенант Юрий Сушков вручил Павлу авиационные сувениры и сладкие подарки.

«Больше всего мне запомнилось, как я покатался на тренажере, как я посадил самолет сам. Были такие ощущения, как будто ты в настоящем самолете. А больше всего мне понравилось, когда мы сделали «мертвую петлю». Я хочу стать летчиком, потому что летчики – это защитники неба. Я хочу стать защитником неба», - рассказал после посещения авиацентра Павел Кажаев.

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