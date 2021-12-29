29.12.2021 (01:00)

В Энгельсском соединении дальней авиации прошла крайняя лётная смена в 2021 календарном году

В Энгельсском соединении дальней авиации, дислоцированном в Калужской, Мурманской и Саратовской областях, на стратегических бомбардировщиках-ракетоносцах Ту-160, Ту-95мс и Ту-22м3 прошла крайняя лётная смена 2021 календарного года.

Во время выполнения полётов осуществлялась поддержание натренированности обученных экипажей, а также подготовка молодого лётного состава соединения.

В ходе выполнения полётного задания экипажи отработали взлёты и посадки, полеты по маршруту и в заданной зоне.

Полёты проходили как в дневное, так и в ночное время суток, а также в сложных метеоусловиях.

«На протяжении года соединение отрабатывало практические задачи, совершенствовали навыки воздушного маневрирования, совершали полёты на максимальную дальность, на разных высотах, независимо от погодных условий, как днём, так и ночью», - сообщил командир авиационного соединения дальней авиации гвардии генерал-майор Олег Пчела.

Энгельсское соединение дальней авиации в 2021 году выполнило более 200 лётных смен с общим налётом около 6 тысяч часов, в том числе свыше 4 тысяч часов налёта проведено в сложных метеорологических условиях.

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