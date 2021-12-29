29.12.2021 (00:15)

Космические войска ВКС обеспечили пуск РКН «Союз-2» с космодрома Байконур

Боевые расчеты средств наземного автоматизированного комплекса управления космических войск ВКС обеспечили накануне пуск ракеты космического назначения (РКН) «Союз-2.1б» с космодрома Байконур.

Наземные измерительные средства Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова 15-й армии ВКС особого назначения обеспечили устойчивое сопровождение ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» и выведение на орбиту разгонным блоком «Фрегат» 36 иностранных космических аппаратов «Ван Веб» («One Web»).

Специалисты 15-й армии ВКС провели оперативную обработку телеметрической информации ракеты-носителя и разгонного блока на активном участке орбитального полета.

Всего в обеспечении запуска КА было задействовано около 25 наземных измерительных средств и более 200 военнослужащих и специалистов гражданского персонала в составе боевых расчетов Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова.

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