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28.12.2021 (23:45)

Военнослужащие Бологовского ракетного соединения готовятся к встрече Нового года

Военнослужащие Бологовского ракетного соединения готовятся к встрече Нового года. Личным составом ракетного соединения  украшены общежития, казарменные помещения и столовые, установлены новогодние елки, подготовлены новогодние творческие выступления.

В подразделениях пройдут смотры-конкурсы на лучшее украшение общежитий и казарменных помещений, а также выступления творческих коллективов.

В период новогодних праздников для личного состава по призыву в столовой будет особенное праздничное меню.

Также 31 декабря командованием ракетного соединения будет осуществлен обход мест проживания военнослужащих для поздравления.
 
Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Праздники
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