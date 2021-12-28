28.12.2021 (23:45)
Военнослужащие Бологовского ракетного соединения готовятся к встрече Нового года
Военнослужащие Бологовского ракетного соединения готовятся к встрече Нового года. Личным составом ракетного соединения украшены общежития, казарменные помещения и столовые, установлены новогодние елки, подготовлены новогодние творческие выступления.
В подразделениях пройдут смотры-конкурсы на лучшее украшение общежитий и казарменных помещений, а также выступления творческих коллективов.
В период новогодних праздников для личного состава по призыву в столовой будет особенное праздничное меню.
Также 31 декабря командованием ракетного соединения будет осуществлен обход мест проживания военнослужащих для поздравления.
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