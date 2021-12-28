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28.12.2021 (23:15)

В Ивановском зенитно-ракетном полку Воздушно-десантных войск открыли мемориал, посвященный военнослужащим войск противовоздушной обороны

Сегодня на территории зенитно-ракетного полка Ивановского гвардейского воздушно-десантных войск открыли мемориал в честь 106-й годовщины со дня образования войск противовоздушной обороны (ПВО).

Памятник был спроектирован в 2019 году, а в 2020 году был заложен первый камень в его строительство.

Под самоходно зенитный ракетный комплекс «Стрела 10», зенитную установку «ЗУ-23» и «Шилка ЗУ 23-4», которые стали его основой были возведены соответствующие постаменты.

На открытии мемориала командир зенитно-ракетного полка гвардии полковник Александр Анисимов в своём выступлении сказал, что – «Этот памятник, поставленный на территории части, станет достойным напоминанием для всех военнослужащих о мощи и силе войск противовоздушной обороны. Наши подразделения всегда выполняли свой воинский долг на высоком уровне».

В завершении торжественного мероприятия военнослужащие и ветераны части возложили к мемориалу корзины с цветами.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ПВО , Памятники , Воздушно-десантные войска (ВДВ)
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