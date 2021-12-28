28.12.2021 (23:00)

В Новосибирском высшем военном командном училище исполнили желание ребенка

В преддверии Нового года главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков принял участие в благотворительной акции «Елка желаний».

В адрес военачальника попал конверт с желанием ребенка, офицера Новосибирского высшего военного командного училища. Семилетняя девочка Виктория загадала желание у Деда Мороза – стать врачом и детский медицинский набор.

В Новосибирске командованием училища в этот день для Виктории организовало экскурсию на снегоходе по вузу, а также посещение выставки сказочных и новогодних персонажей, возведенными курсантами.

В завершении экскурсии в формате видеосвязи главнокомандующий Сухопутными войсками поздравил всю семью офицера и отдельно Викторию с Новым годом, а Дед Мороз подарил ей набор юного доктора. Помимо подарка дети смогли покататься на снегоходах и поводить хоровод вокруг «главной» елки училища с Дедом Морозом и Снегурочкой.

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