28.12.2021 (20:45)

Курсанты Новосибирского высшего военного командного училища посетили спектакль «Моцарт и Сальери» в Новосибирском театре оперы и балета

НОВАТ является одним из ведущих культурных центров Сибири, в котором проходят выступления заслуженных артистов театра, оперы и балета России. Посещение НОВАТ всегда является значимым событием и оставляет неизгладимые впечатления о высокой культуре.

Курсанты училища посетили НОВАТ в рамках реализации культурной программы Пушкинская карта.

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