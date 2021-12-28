28.12.2021 (20:45)
Курсанты Новосибирского высшего военного командного училища посетили спектакль «Моцарт и Сальери» в Новосибирском театре оперы и балета
НОВАТ является одним из ведущих культурных центров Сибири, в котором проходят выступления заслуженных артистов театра, оперы и балета России. Посещение НОВАТ всегда является значимым событием и оставляет неизгладимые впечатления о высокой культуре.
Курсанты училища посетили НОВАТ в рамках реализации культурной программы Пушкинская карта.
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