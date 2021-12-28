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28.12.2021 (22:45)

Свыше 1500 новобранцев РВСН приняли Военную присягу

В соединениях и воинских частях Ракетных войск стратегического назначения прошли торжественные церемонии приведения к Военной присяге более 1500 новобранцев, призванных на военную службу осенью текущего года.

Менее чем за полтора месяца, предшествующих этому дню, все они прошли общевойсковую подготовку.

Во время церемонии командиры и представители общественных организаций поздравили воинов-ракетчиков со столь знаменательным в их жизни событием, а военнослужащие старшего призыва выступили для молодого пополнения, продемонстрировав свою боевую выучку.

Церемонии приведения к Военной присяге прошли  в закрытом режиме в целях безопасности.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Призывник , Военная служба по призыву
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