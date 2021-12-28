28.12.2021 (21:15)

В Тульском гарнизоне перед Новым Годом и Рождеством провели инструктаж личного состава дежурной смены и караулов

В Тульском гарнизоне с командованием воинских частей и подразделений, личным составом дежурной смены и караулов по охране объектов, заступающих на боевое дежурство в новогодние праздники провели инструктаж.

Плановый инструктаж призван довести до личного состава особенности несения службы в период праздников, напомнить военнослужащим порядок использования служебного и личного автотранспорта, а также меры пожарной безопасности.

С помощью мультимедийных средств были продемонстрированы возможные нарушения требований безопасности для предупреждения их возникновения на территории военных городков гарнизона.

Кроме того, в завершении инструктажа офицеры управления гвардейского воздушно-десантного соединения поздравили личный состав с наступающим Новым Годом и Рождеством Христовым.

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