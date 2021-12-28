28.12.2021 (22:30)
Дед Мороз и Снегурочка посетили дошколят в Улан-Удэ
Десантники из Улан-Удэ пригласили Деда Мороза и Снегурочку, которые поздравили детей военнослужащих гвардейского соединения Воздушно-десантных войск с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым.
Проведение новогодних утренников для детей военнослужащих и гражданских сотрудников всегда долгожданное и ожидаемое событие в дошкольных учреждениях. Она помогает поддержать и укреплять семейное празднование Нового года и создаёт для малышей праздничную атмосферу и дарит им радость.
Поздравили ребят Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи. Гости праздника с удовольствием водили хоровод и пели песни, любой желающий мог рассказать стихотворение или спеть песенку Деду Морозу.
В завершение праздничного мероприятия каждому малышу были вручены сладкие подарки от Деда Мороза и Снегурочки.