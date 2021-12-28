Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.12.2021 (22:30)

Дед Мороз и Снегурочка посетили дошколят в Улан-Удэ

Десантники из Улан-Удэ пригласили Деда Мороза и Снегурочку, которые поздравили детей военнослужащих гвардейского соединения Воздушно-десантных войск с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым.

Проведение новогодних утренников для детей военнослужащих и гражданских сотрудников всегда долгожданное и ожидаемое событие в дошкольных учреждениях. Она помогает поддержать и укреплять семейное празднование Нового года и создаёт для малышей праздничную атмосферу и дарит им радость.

Поздравили ребят Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи. Гости праздника с удовольствием водили хоровод и пели песни, любой желающий мог рассказать стихотворение или спеть песенку Деду Морозу.

В завершение праздничного мероприятия каждому малышу были вручены сладкие подарки от Деда Мороза и Снегурочки.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Тульском гарнизоне перед Новым Годом и Рождеством провели инструктаж личного состава дежурной смены и караулов
Вокально-инструментальный ансамбль ВДВ «Штурм» из Ставрополя дал концерт в станице Беломечетской
Военнослужащие Кантемировской дивизии ЗВО организовали новогоднюю елку для детей Наро-Фоминска
Военнослужащие дальней авиации приступили к подготовке к Новому году

Метки:
Праздники , Воздушно-десантные войска (ВДВ)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false