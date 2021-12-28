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28.12.2021 (20:30)

Руководители научных, образовательных и промышленных структур России обменялись опытом на сборе в Военной академии Генштаба

Руководители крупнейших научных, образовательных и промышленных структур России обменялись опытом на учебно-методическом сборе в Военной академии Генерального штаба.

«В своей работе мы должны учитывать актуальные изменения в военно-политической обстановке, новейшие достижения научной мысли, а также динамичное развитие техники и вооружения. Живые контакты с представителями оборонно-промышленного комплекса, науки и ведущих российских вузов позволяют образовательному процессу идти в ногу со временем, готовить наших выпускников в соответствии с требованиями сегодняшнего дня», - сказал, открывая сбор, начальник академии Владимир Зарудницкий.

Программа сбора стартовала с выступления Владимира Кутахова, директора проектного комплекса «Роботизированные авиационные системы» Института имени Н.Е. Жуковского. Он посвятил свой доклад вопросам интеллектуализации и группового применения беспилотных авиационных систем.

Генеральный конструктор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Павел Созинов рассказал аудитории о перспективах развития вооружения ПВО-ПРО.

Игорь Абылгазиев, первый проректор МГУ имени М.В. Ломоносова, посвятил свое выступление геополитическим вызовам национальной безопасности России в современном мире, а завкафедрой Дипломатической академии МИД России Иван Сурма – современным международным отношениям.

Особое внимание участники сбора уделили ситуации в Центральной Азии. С докладом по обстановке в Афганистане выступил профессор МГИМО МИД России Евгений Никитенко. Он затронул «постамериканский» период развития исламской республики, проанализировав возможные вызовы и угрозы в регионе.

Большой интерес аудитории вызвало выступление начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова, который посвятил свой доклад актуальным вопросам деятельности Организации.

Теоретическими основами и практическим опытом информационных операций поделились эксперты Московского госуниверситета и Санкт-Петербургского политехнического университета.

По окончании сбора материалы докладов будут систематизированы, изданы и найдут применение в научной и образовательной деятельности главного военного вуза России.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военная академия , Сборы , Военное образование
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