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28.12.2021 (22:15)

На Северном флоте состоялись занятия с юнармейцами по безопасности дорожного движения

На базе 32-й ВАИ (территориальной) Северного флота (СФ) прошли занятия по Правилам дорожного движения с юнармейским отрядом «Витязи» МКОУ СОШ № 1 и отрядом «юных инспекторов дорожного движения» МКОУ СОШ №4 в городе Мирный Архангельской области.

Занятия были направлены на повышение эффективности работы по обеспечению безопасности дорожного движения, снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

В рамках мероприятия с детьми были проведены профилактические беседы и занятия по ПДД, на которых ребята изучили основные правила поведения на дорогах, разобрали самые частые ошибки пешеходов и «дорожные ловушки», которые их могут подстерегать. На занятиях также поговорили о безопасности в темное время суток: рассказали о светоотражающих элементах, для чего они нужны и как правильно ими пользоваться. Такие занятия позволяют детям лучше запомнить ПДД и впоследствии применять их на практике.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Северный флот , Безопасность , Юнармия , ВАИ
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