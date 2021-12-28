28.12.2021 (21:45)
Командующий гвардейской Краснознаменной общевойсковой армией ЗВО подвел итоги уходящего года
Командующий гвардейской Краснознаменной общевойсковой армией Западного военного округа (ЗВО) генерал-лейтенант Андрей Иванаев подвел итоги уходящего года и провел совещание Военного совета объединения в онлайн-формате.
Офицерам управления, а также командирам соединений, воинских частей и отдельных подразделений довели итоги работы в 2021 году, были поставлены задачи на будущий год.
Командующий объединением в своем приветственном слове отметил высокий рост и потенциал подготовки офицерского корпуса армии, её подчиненных частей, значительные успехи в программе по совершенствованию материальной базы, вооружения и военной техники. Он также подчеркнул успешное выполнение задач в ходе совместного стратегического учения «Запад-2021».
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