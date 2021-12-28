28.12.2021 (22:00)

Восстановление Триумфальной арки в древнейшем городе Сирии Пальмире стартует в следующем году

Восстановление Триумфальной арки в древнейшем городе Сирии Пальмире стартует в следующем году, техническая оценка состояния объекта уже проведена. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Особое внимание в совместной работе уделяется воссозданию объектов, представляющих историческую и культурную ценность. Так, в ходе совместного заседания штабов инициирован грандиозный исторический проект международного масштаба по реставрации Триумфальной арки Пальмиры, взорванной террористами осенью 2015 года, практическая реализация которого начинается с 2022 года», - сказал Михаил Мизинцев сегодня на презентации проекта.

Проект реализуется под эгидой Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» с участием министерства обороны РФ, Центра спасательной археологии (ЦСА) Института истории материальной культуры РАН, а также других научных организаций. «Все работы проводятся с привлечением сирийских коллег и местного населения», - отметил Мизинцев.

По его словам, в рамках проекта ЦСА уже выполнены необходимые подготовительные мероприятия.

«Проведена работа по технической оценке состояния разрушенных элементов арки, выполнены необходимые геологические изыскания, определены объем, состав сил и средств для предстоящих работ», - сказал Мизинцев. При этом он отметил, что авиационные перевозки, транспортное обеспечение, а также ряд логистических и охранных мероприятий в рамках проекта выполняются силами Минобороны России.

«Все проводимые совместные мероприятия направлены на укрепление российско-сирийских отношений, углубление культурных и экономических связей между российским и сирийским народами, а также демонстрируют растущее лидерство России в сирийском урегулировании», - сказал Мизинцев.

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