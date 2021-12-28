28.12.2021 (21:30)

В Военном университете состоялось открытие памятника Маршалу Советского Союза Георгию Жукову

На территории Военного университета имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации состоялась церемония открытия памятника Маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову.

Открытие памятника приурочено к 125-летию со дня рождения великого русского полководца и 80-й годовщине Битвы за Москву. Мероприятие проходило в рамках агитационно-пропагандистских акций «Этих дней не смолкнет слава!»

В открытии памятника приняли участие командование Военного университета под руководством начальника генерал-лейтенанта Игоря Мишуткина, наместник Ставропигиального мужского Данилова монастыря епископ Солнечногорский Алексий, профессорско-преподавательский состав, адъюнкты, слушатели и курсанты вуза. Наместник Ставропигиального мужского Данилова монастыря епископ Алексий Солнечногорский провёл чин освящения памятника Маршалу Советского Союза Георгию Жукову.

В рамках церемонии были продемонстрированы фрагменты военно-исторической реконструкции, посвящённой 80-летию начала контрнаступления советских войск в Битве за Москву.

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