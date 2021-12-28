28.12.2021 (21:00)

Вокально-инструментальный ансамбль ВДВ «Штурм» из Ставрополя дал концерт в станице Беломечетской

По приглашению администрации населенного пункта вокально инструментальный ансамбль «Штурм» из Ставропольского Кавказского казачьего полка гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск показал свое творчество в станице Беломечетской.

В мероприятии приняли участие солист вокально-инструментального ансамбля полка гвардии старшина Александр Сергеев и поэт гвардии старший сержант Сергей Лобанов, представители Ставропольского отделения ветеранской организации «Боевое братство», учащиеся из различных учебных заведений.

Гости приятно удивили зрителей своим творчеством. После каждого номера звучали громкие аплодисменты. Сергей Лобанов – талантливый поэт, который сочетает службу в армии с созданием поэтических сборников, а Александр Сергеев – композитор и музыкант, руководитель вокально-инструментальной группы «Штурм».

Песни группы «Штурм» направлены на военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения через воспевание примеров героизма и личного мужества защитников Отечества.

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