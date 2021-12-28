28.12.2021 (01:00)

Военнослужащие Ульяновского соединения ВДВ провели Урок мужества и выставку экипировки и оружия в городской школе

28 декабря по инициативе командования Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ были проведены Уроки мужества в Ульяновской школе №75.

Урок мужества был приурочен к 113-й годовщине со дня рождения бывшего командующего ВДВ, Героя Советского Союза генерала армии Василия Маргелова, которого десантники считают отцом-основателем современных Воздушно-десантных войск.

В актовом зале и в специально оборудованном в учебном заведении классе ВДВ были продемонстрированы видеоматериалы о Воздушно-десантных войсках, солдаты и офицеры рассказали о повседневной деятельности Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения.

Также школьники смогли задать интересующие их вопросы непосредственно о службе в войсках, подержать в руках образцы вооружения, представленные на выставке, а военный оркестр соединения порадовал детей музыкальными композициями.

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