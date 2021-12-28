28.12.2021 (20:15)

В Приднестровье с российскими военнослужащими проведены показательные занятия по противопожарной безопасности

В преддверии продолжительных праздников в Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели показательные занятия по противопожарной подготовке для военнослужащих и лиц гражданского персонала.

На занятии были доведены требования пожарной безопасности при обращении с бытовыми электроприборами, обогревателями и газовыми колонками, а также требования безопасности при использовании пиротехнических изделий.

В ходе занятия пожарные команды продемонстрировали порядок использования первичных средств пожаротушения, вынос пострадавших с места пожара и оказание первой медицинской помощи при отравлении угарным газом и ожогах различной степени тяжести.

Показательное занятие по противопожарной подготовке для военнослужащих и лиц гражданского персонала носило плановый характер.

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