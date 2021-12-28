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28.12.2021 (20:00)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье состоялось занятие по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) было проведено занятие с подразделением ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

В мероприятии было задействовано около 30 военнослужащих и более 10 единиц военной и специальной техники. По замыслу занятия в парке боевых машин произошло условное возгорание. При получении сигнала пожарные отряды выдвинулись к месту чрезвычайной ситуации, где отработали действия по разбору завалов, тушению пожаров и недопущению распространения пламени, буксировке военной техники из опасной зоны и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим с различными травмами.

По итогам занятия сводные отряды справились с поставленными задачами.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Приднестровье
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