28.12.2021 (19:45)

В Воронежской области учебный центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Минобороны РФ вместе с юнармейским отрядом подвели итоги 2021 года

Военнослужащие учебного центра по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Министерства обороны Российской Федерации вместе с юнармейским отрядом подвели итоги уходящего года и исполнили новогодние желания детей-сирот из детского дома в Воронежской области.

Командование учебного центра поздравило юнармейский отряд, который в течении года активно был вовлечен в работу воинской части на общественных, патриотических мероприятиях, а также в ходе Всеармейского и международного этапа Армейских Международных игр. Воспитанникам вручили памятные подарки, а также совместно с военнослужащими была организована поездка в детский дома, где вручили ценные подарки для детей, оставшихся без попечения родителей, были проведены викторины и тематические игры. Юнармейцы пригласили сверстников принять активное участие в совместных проектах на базе учебного центра, а также пригласили посетить филиал парка «Патриот» в городе Острогожск Воронежской области.

Всего в Острогожском гарнизоне свыше 200 детей военнослужащих, воспитанников подшефных детских домов, юнармейских отрядов приняли участие в новогодней акции «Ёлка желаний» и получили новогодние подарки.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице