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28.12.2021 (19:30)

В 2021 году в общевойсковой армии ЗВО были применены более 10 новых методик подготовки танковых экипажей

В 2021 году офицеры дислоцированных в Воронежской, Брянской, Смоленской и Белгородской областях танковых подразделений общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) освоили более 10 новых методик подготовки экипажей.

На полигонах военнослужащие создали условия как для индивидуальной подготовки танкистов, так и в составе подразделений – от танкового взвода до полка.

Среди нововведений – преодоление специальных препятствий, во время которого танковая пара должна прикрывать друг друга от условного противника, поражая подвижные и появляющиеся мишени и проходя при этом свыше 2 км без замедления. Ещё одним новшеством стала отработка обороны в условиях отсутствия четкой линии фронта и тыла.

Также в текущем году военнослужащие общевойсковой армии ЗВО впервые приняли участие в специальной программе боевой подготовки «Стальной охотник», целью которой стало комплексное обучение экипажей.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Танковые войска , Танки
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