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28.12.2021 (19:15)

Военнослужащие Кантемировской дивизии ЗВО организовали новогоднюю елку для детей Наро-Фоминска

В Подмосковье в Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа организована новогодняя елка для детей города Наро-Фоминск.

Военнослужащие в костюмах сказочных персонажей создали настоящий праздник для детей на новогодней елке. Для того чтобы дети не замерзли, военнослужащие провели различные активные игры.

В центре новогоднего торжества была установлена трехметровая живая ель, украшенная военнослужащими к празднику. Каждый ребенок получил подарок от Деда Мороза и Снегурочки, а также для всех желающих были организованы сладкие столы с горячим чаем, конфетами и мандаринами.

Новогодние мероприятия пройдут также во всех Домах офицеров и клубах соединений и воинских частей танкового объединения ЗВО. В целях создания праздничной атмосферы в казарменных помещениях и местах несения боевого дежурства, гарнизонной и караульной службы установлены новогодние елки и украшения.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Праздники
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