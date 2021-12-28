28.12.2021 (19:15)
Военнослужащие Кантемировской дивизии ЗВО организовали новогоднюю елку для детей Наро-Фоминска
В Подмосковье в Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа организована новогодняя елка для детей города Наро-Фоминск.
Военнослужащие в костюмах сказочных персонажей создали настоящий праздник для детей на новогодней елке. Для того чтобы дети не замерзли, военнослужащие провели различные активные игры.
В центре новогоднего торжества была установлена трехметровая живая ель, украшенная военнослужащими к празднику. Каждый ребенок получил подарок от Деда Мороза и Снегурочки, а также для всех желающих были организованы сладкие столы с горячим чаем, конфетами и мандаринами.
Новогодние мероприятия пройдут также во всех Домах офицеров и клубах соединений и воинских частей танкового объединения ЗВО. В целях создания праздничной атмосферы в казарменных помещениях и местах несения боевого дежурства, гарнизонной и караульной службы установлены новогодние елки и украшения.