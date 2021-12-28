Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.12.2021 (19:00)

В Подмосковье военнослужащие Таманской дивизии ЗВО поздравили 97-летнего ветерана с наступающим Новым годом

В Подмосковье военнослужащие Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа поздравили 97-летнего ветерана, полковника в отставке Евдокимова Евгения Семеновича с наступающим Новым годом. 

Военнослужащие установили памятную табличку в подъезде дома с надписью: «Здесь живет ветеран» и пригласили Евгения Семеновича на балкон. Во дворе дома его ждал сводный оркестр Таманской дивизии. Военнослужащие поздравили ветерана с наступающим Новым годом и пожелали крепкого здоровья. Оркестр исполнил военные марши в качестве музыкального подарка для Евгения Семеновича.

По завершении выступления оркестра военнослужащие вручили ветерану новогодний подарок от соединения, а также передали продуктовый набор в рамках оказания адресной помощи подшефным ветеранам.

В благодарность Евгений Семенович пригласил военнослужащих на чашку чая и рассказал о своих подвигах во время Великой Отечественной войны.

Справочно:

Полковник в отставке Евдокимов Евгений Семенович, во время войны командир взвода 82-мм миномётов горно-стрелкового Краснознамённого полка, участвовал в освобождении Чехословакии. За подвиги был награждён орденом Красной Звезды и орденами Отечественной Войны I и II степеней, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Чехословакии» и другими.

Новости по теме:
С Новым годом!
Корабли Балтийского флота вернулись из дальнего похода
Подразделения войсковой ПВО ЗВО организовали отражение массированного авиационного удара условного противника на стратегические объекты округа
Корвет Балтийского флота провел ракетную стрельбу в море

Метки:
Западный военный округ , Ветераны , Великая Отечественная война (ВОВ)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false