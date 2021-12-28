28.12.2021 (18:45)

Зенитчики армейского корпуса Северного флота отразили нападение условного воздушного противника

В зенитном ракетном дивизионе отдельной мотострелковой бригады прошёл единый день специалиста противовоздушной обороны. В ходе планового мероприятия боевой подготовки военнослужащие совершили марш по бездорожью в указанный район и отработали развертывание комплексов на боевых позициях.

Экипажи отработали вопросы по переводу комплексов в различные степени боевой готовности. После выполнения задачи дивизион выполнил норматив по сворачиванию со сменой боевой позиции.

На занятия было привлечено более 60 военнослужащих и около 10 единиц техники. В тренировке также были задействованы экипажи новых образцов боевых машин — модуля разведки и управления на гусеничном шасси МТ-ЛБу «Барнаул-Т». Данный образец военной техники обладает повышенной проходимостью и имеет собственные встроенные средства воздушной разведки. Такие технические возможности позволяют непрерывно управлять подчиненными подразделениями и их вооружением при боевых действиях на позициях, а также при совершении марша.

В ходе занятия каждый экипаж был оценен по развертыванию данных установок на время и по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника.

Сегодня подразделения противовоздушной обороны береговых войск Северного флота оснащены самыми современными зенитными ракетными и ракетно-пушечными комплексами. Личный состав этих подразделений постоянно совершенствует боевую выучку и готовится действовать как в условиях Крайнего Севера и Арктики, так и в других районах.

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