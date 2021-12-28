28.12.2021 (18:30)

На Камчатке морские пехотинцы ТОФ за несколько дней выполнили более 150 прыжков с парашютом

На Камчатке военнослужащие соединения морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) менее чем за неделю выполнили свыше 150 учебных прыжков с парашютом. Больше прыжков в уходящем году они совершать не будут.

Военнослужащие десантировались в специальном снаряжении и с вооружением, в том числе с ручными гранатомётами и пулемётами. Приземлялись они на необорудованные площадки с высоким снежным покровом. После десантирования морские пехотинцы отрабатывали захват и удержание плацдарма для обеспечения высадки основных сил соединения морской пехоты.

Прыжки выполнялись с военно-транспортных самолетов Ан-12 с высот 900 и 1500 м с использованием парашютных систем Д-10 и «Арбалет».

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