28.12.2021 (18:15)

Минобороны и «Норникель» построят баскетбольную арену для ЦСКА к концу 2024 года

Минобороны РФ и «Норникель» построят в Москве к концу 2024 года уникальный спортивный комплекс с баскетбольным центром, который станет домашней ареной профессионального баскетбольного клуба ЦСКА.

Соответствующее концессионное соглашение подписали Министр обороны России Сергей Шойгу и президент «Норникеля» Владимир Потанин.

«Подписывается очень важное соглашение не только для Вооруженных Сил и Министерства обороны, но и важное для Москвы и страны и в целом для нашего российского спорта», - сказал Сергей Шойгу.

Общая площадь нового сооружения должна составить более 58 тысяч квадратных метров. Около половины площади будет занимать баскетбольная арена, а остальное место - объекты, предназначенные для нужд Федерального автономного учреждения Минобороны России «ЦСКА». Завершение строительства запланировано на конец 2024 года. По словам министра, столь грандиозные спортивные объекты последний раз строились к Олимпиаде-1980 в Москве.

Будущая домашняя арена ПБК «ЦСКА» станет единственным в Москве специализированным баскетбольным центром, который будет отвечать требованиям проведения матчей в рамках Международной федерации баскетбола (ФИБА). Его вместимость составит пять тысяч зрителей.

В проекте предусмотрена трансформация трибун для проведения соревнований международного уровня не только по баскетболу, но и по другим видам спорта, а также концертных и развлекательных мероприятий. Мультимедийная система позволит отображать информацию в фойе и на фасадах здания.

Кроме баскетбольной арены в спортивный комплекс войдут плавательный бассейн, батутно-акробатический зал, залы спортивной гимнастики и единоборств.

Перед строительством нового спортивного комплекса будет проработан вопрос развития улично-дорожной сети, а также учтены существующие и прогнозируемые показатели транспортного и пешеходного потоков, в том числе в периоды проведения соревнований и пиковых нагрузок.

«Для компании «Норникель» поддержка спорта высоких достижений - важная составляющая нашей деятельности. Мы знаем, что армейский спорт – это бренд, это гордость нашего спорта и нашей страны, и поэтому мы всегда очень бережно относились к этому», - сказал на церемонии Владимир Потанин.

Спорт - не единственная сфера, в которой «Норникель» взаимодействует с Минобороны. Потанин рассказал, что в компании с большим душевным подъёмом восприняли строительство Главного храма Вооруженных Сил. Кроме того, он поблагодарил военных за участие в реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта в Норильске.

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