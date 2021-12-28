28.12.2021 (18:00)

В соединениях и воинских частях Балтийского флота состоялись командирские сборы с младшим офицерским составом

В соединениях и воинских частях Балтийского флота (БФ) состоялись учебно-методические сборы с командирами взводов. К мероприятиям были привлечены офицеры из соединения морской пехоты, мотострелковых, танковых, артиллерийских и ракетных подразделений армейского корпуса флота, а также специалисты инженерных, радиотехнических, тыловых, и других подразделений – всего около 500 человек.

В течение двух дней на базе соединений и воинских частей младшие офицеры сдавали зачеты по всем предметам боевой подготовки: стрельбе, вождению боевой техники, тактике и иным предметам командирской подготовки, а также по физической, общественно-государственной и специальной подготовкам.

Командирские сборы являются своеобразным экзаменом, на котором проверяется уровень готовности младшего офицерского состава к обучению и воспитанию подчиненных. Главным критерием оценки является способность командиров взводов самостоятельно выполнять требования учебных программ.

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