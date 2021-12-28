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28.12.2021 (17:30)

На Балтийском флоте прошли тренировки по противодействию терроризму

В преддверии новогодних и рождественских праздников в гарнизонах Балтийского флота прошли плановые тренировки с подразделениями антитеррора.

По замыслу мероприятий условные террористы попытались проникнуть на территорию военных городков с целью захвата парков боевых машин, объектов флотской инфраструктуры. Военнослужащие, применив стрелковое оружие и бронетехнику, отразили нападение и нейтрализовали условного противника.

В ходе тренировок были активно использованы имитационные средства, в том числе холостые боеприпасы к стрелковому оружию, дымовые и тротиловые шашки.

Всего в мероприятиях было задействовано порядка 20 подразделений антитеррора и около 400 человек личного состава, а также военная и специальная техника.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Антитеррор
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