28.12.2021 (17:45)

В Сибири стартовал конкурс по полевой выучке командиров зенитных ракетных дивизионов ЦВО

В дислоцированных в Кемеровской области и Алтайском крае соединениях и воинских частях общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) стартовал первый этап конкурса имени Героя Советского Союза полковника Е.Б. Дерновского по полевой выучке командиров зенитных ракетных дивизионов.

В ходе мероприятия командиры зенитных ракетных дивизионов продемонстрируют свои навыки по различным видам подготовки, выполнив нормативы в управлении огнем, технической, тактической, специальной, физической подготовкам. Также в программу состязаний включены задачи по уничтожению воздушных целей.

По итогам конкурса лучшие офицеры примут участие в армейском этапе соревнований.

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