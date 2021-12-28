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28.12.2021 (17:15)

В Кемеровской области военнослужащие ЦВО совершили марш-бросок на лыжах

В Кемеровской области в ходе тактико-специальных занятий военнослужащие мотострелкового соединения общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) совершили марш-бросок на лыжах, преодолев около 10 км по пересеченной местности.

При этом они тренировали приемы и способы передвижения за боевыми машинами пехоты БМП-2. Кроме того, в ходе занятий военнослужащие отработали разведывательно-поисковые действия в назначенном районе.

Тактико-специальные занятия по лыжной подготовке в соединении проводятся с момента установления снежного покрова и направлены на совершенствование военно-прикладных навыков в передвижении на лыжах.

В мероприятии приняло участие около 200 военнослужащих мотострелкового соединения и было задействовано порядка 10 единиц техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска
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