28.12.2021 (17:15)
В Кемеровской области военнослужащие ЦВО совершили марш-бросок на лыжах
В Кемеровской области в ходе тактико-специальных занятий военнослужащие мотострелкового соединения общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) совершили марш-бросок на лыжах, преодолев около 10 км по пересеченной местности.
При этом они тренировали приемы и способы передвижения за боевыми машинами пехоты БМП-2. Кроме того, в ходе занятий военнослужащие отработали разведывательно-поисковые действия в назначенном районе.
Тактико-специальные занятия по лыжной подготовке в соединении проводятся с момента установления снежного покрова и направлены на совершенствование военно-прикладных навыков в передвижении на лыжах.
В мероприятии приняло участие около 200 военнослужащих мотострелкового соединения и было задействовано порядка 10 единиц техники.