28.12.2021 (16:30)

Военнослужащие дальней авиации приступили к подготовке к Новому году

В Энгельсском соединении дальней авиации военнослужащие приступили к украшению казарменных расположений.

В преддверии праздника во всех казармах проходят конкурсы по подготовке новогодней стенной газеты, украшению служебных помещений и ёлок, по итогам которых будут выявлены лучшие подразделения, победители получат сладкие подарки от командования воинских частей.

«Ожидание подарков и праздничный дух неумолимо проникают и в Вооружённые Силы страны. Несмотря на то, что перед защитниками родины стоят другие задачи – та же учёба и боевые дежурства, приходится искать время и на украшение казармы. Новый год вносит свои коррективы и в строгий распорядок военной жизни, в распорядок дня военнослужащих будут внесены изменения, для того что бы они смогли встретить наступающий год, под бой курантов», – сообщил временно исполняющий обязанности заместителя командира соединения по военно-политической работе майор Алексей Климонов.

В первые праздничные дни нового 2021 года для военнослужащих запланированы культурно-досуговые и спортивные мероприятия, которые будут проведены под руководством заместителей командиров по военно-политической работе и спортивных инструкторов.

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