28.12.2021 (17:00)

Новобранцы Главного центра РКО приняли Военную присягу на Соборной площади в подмосковном парке «Патриот»

На Соборной площади у Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации состоялась церемония приведения к Военной присяге молодого пополнения Главного центра разведки космической обстановки 15-й армии Воздушно-комических сил особого назначения.

Порядка 50 новобранцев, направленных в ходе призыва для прохождения военной службы в Главный центр разведки космической обстановки, в торжественной атмосфере принесли клятву на верность Родине.

С напутственными словами к молодым солдатам обратились заместитель командира ГЦ РКО по военно-политической работе полковник Андрей Захаров, родители новобранцев и ветераны космических войск ВКС.

После завершения ритуала военнослужащие возложили цветы к мемориалу «Матерям победителей», посетили Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации, а также музейный комплекс «Дорога Памяти».

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