28.12.2021 (16:15)
В Энгельсе с военнослужащими подразделений РХБЗ и медицинской службы проведены занятия по ликвидации последствий ЧС
В авиационном полку дальней авиации, дислоцированном в Саратовкой области, прошли занятия по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий с подразделениями РХБ защиты, а также занятия с военнослужащими медицинской службы.
Основной задачей занятий являлась комплексная проверка военнослужащих и техники на готовность к противодействию распространения вирусных заболеваний среди личного состава.
Подразделения РХБ защиты дальней авиации отработали полную дезинфекцию колёсной, гусеничной, а также авиационной техники и мест общего пользования с помощью специальных химических растворов и авторазливочных станций АРС-14.
Всего в занятиях приняло участие порядка 150 военнослужащих и было задействовано около 20 единиц военной и специальной техники.
Новости по теме:
Специалисты РХБ защиты ЗВО в Подмосковье будут ежедневно проводить специальную обработку военно-патриотического парка «Патриот»
Около 700 тыс. кв. метров поверхностей обработали специалисты РХБ защиты общевойсковой армии ВВО в Приморье
Метки: