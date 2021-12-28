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28.12.2021 (16:15)

В Энгельсе с военнослужащими подразделений РХБЗ и медицинской службы проведены занятия по ликвидации последствий ЧС

В авиационном полку дальней авиации, дислоцированном в Саратовкой области, прошли занятия по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий с подразделениями РХБ защиты, а также занятия с военнослужащими медицинской службы.

Основной задачей занятий являлась комплексная проверка военнослужащих и техники на готовность к противодействию распространения вирусных заболеваний среди личного состава.

Подразделения РХБ защиты дальней авиации отработали полную дезинфекцию колёсной, гусеничной, а также авиационной техники и мест общего пользования с помощью специальных химических растворов и авторазливочных станций АРС-14.

Всего в занятиях приняло участие порядка 150 военнослужащих и было задействовано около 20 единиц военной и специальной техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС) , Войска РХБ защиты
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