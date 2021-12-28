28.12.2021 (16:00)

Большое количество снежных осадков и низкая температура не повлияла на боеготовность аэродрома дальней авиации

В Саратовской области большое количество снежных осадков и низкая температура не повлияла на боеготовность аэродрома дальней авиации.

На территории Энгельсского гарнизона начал действовать режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий. После отступления стихии личный состав авиационного полка дальней авиации приступил к уборке снега в круглосуточном режиме в три смены.

К работе привлечено более 300 военнослужащих и 10 единиц снегоуборочной техники.

«Для оперативного реагирования на последствия неблагоприятных погодных условий в нашем соединении заблаговременно были созданы и укомплектованы аварийно-ремонтные бригады, а также проведены соответствующие тренировки по быстрому реагированию на возникающие аварийные ситуации на объектах воинских частей соединения», - сообщил командир авиационного соединения дальней авиации гвардии генерал-майор Олег Пчела.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице