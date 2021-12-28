28.12.2021 (15:45)

Военнослужащие Каспийской флотилии присоединились к мероприятиям «Елки желаний»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие Каспийской флотилии присоединились к мероприятиям «Елки желаний»

В Дагестане в пункте базирования Каспийской флотилии Южного военного округа (ЮВО) в преддверии Нового года состоялись мероприятия благотворительной акции «Елка желаний».

На территории полка морской пехоты детей поздравили Дед Мороз и Снегурочка, а также командование флотилии. В штабе Каспийской флотилии на новогодней елке были развешены конверты с пожеланиями детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации: остались без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья, живут в многодетных семьях.

Командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Александр Пешков и его заместители ознакомились с каждым новогодним пожеланием ребят, а Дед Мороз пообещал оказать содействие в их исполнении.

Также мероприятия акции «Елка желаний» прошли в окружном Доме офицеров в Ростове-на-Дону, в штабах объединений ЮВО Новочеркасске, Владикавказе, Ставрополе и Севастополе.

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