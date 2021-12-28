28.12.2021 (15:30)

Военнослужащие ЮВО исполнят желания юных участников акции «Елка желаний»

Командный состав Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону в преддверии Нового года принял участие в благотворительной акции «Елка желаний».

В Окружном Доме офицеров на ветках Новогодней ёлки развесили конверты с пожеланиями детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья, живущих в многодетных семьях.

Командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников вместе со своими заместителями ознакомились с пожеланиями детей.

«В ближайшее время все желания ребят станут реальностью», – подтвердил генерал армии А. Дворников.

В свою очередь, присутствующий на мероприятии Дед Мороз поддержал членов Военного совета ЮВО и пообещал оказать свое волшебное содействие в исполнении новогодних пожеланий всех детей.

Также мероприятия акции «Ёлка желаний» прошли в штабах объединений ЮВО в Новочеркасске, Владикавказе, Ставрополе, Севастополе и Каспийске.

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